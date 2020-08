Juday inisnab ng mga manunuri

Sagot kaya ng actress na si Judy Ann Santos ang latest Instagram post niya? Yung nasa bathtub siya at relax na relax, at may caption na, “Look up and be grateful for blessings…”

Maganda kasing sagot ito ni Juday sa pagkakaisnab sa kanya at sa pelikula nilang “Mindanao” ng manunuri ng 43rd Gawad Urian.

Ang pasok sa pagka-Best Actress ay sina Nadine Lustre at Kathryn Bernardo.

Sa isang banda, hindi masasabing hindi napapansin ng Urian sina Juday at ang director ng Mindanao na si Brillante Mendoza dahil may ilang beses na sila in the past na naparangalan ng naturang award-giving body.

Marami ang nagkokonek, ang pagiging dikit daw kaya ni Direk Brillante sa gobyerno o kay Presidene Rodrigo Duterte ang isa sa dahilan? Yun naman e, mga ispekulasyon lang. Posible rin talaga na this time, hindi nga siguro nakapasa sa panlasa nila ang pelikulang nanalo naman sa nakaraang Metro Manila Film Festival.

Chynna minura ng basher

Nag-post si Chynna Ortaleza ng unglamorous selfie niya sa kanyang Instagram. Na sabi nga niya sa caption, “A most honest selfie of what a work from home woman, full time Mama, wife & cleaner looks like by 4PM!

“I deserve this cookie!” At saka niya sinundan ng mga hashtags na all around beauty, hulas is the new cool.”

Maraming pumuri kay Chynna, nandiyang kahit wala raw itong make-up ay maganda pa rin. May nagsabi pang “the best picture I’ve seen so far in IG today! Super real!”

Pero may isang basher si Chynna na mukhang galit sa mundo o sadyang kakambal ang bitterness. Buong ningning nitong minura si Chynna sa comment niya na, “Gagang babae.”

Cool na nireplayan ito ng Kapuso actress nang, “Sige define mo nga yan.” Kasunod ang laugh emoji. Pero mas matindi ang mga sumunod na comment nito kay Chynna at parang akala mo ay kilala niya ang actress sa galit niya.

Nakonek tuloy namin ang tweet ni Chynna na mas una niyang pinost kesa sa latest IG post niya kunsaan nag-comment ang netizen na nagmura rito.

May tama sa tweet ni Chynna na sabi niya, in general at walang partikular na pinatutungkulan, pero bagay rin sa basher niya, “To anyone who likes to make snide remarks at viral personalities or content creators… Let’s talk again when you start getting close to their numbers. Or when your brilliant ideas start making people happy. In the meantime mamatay kayo sa inggit.”