Juday binusog ang 300 frontliner

Kung ang ibang mga artista ay tumigil na sa pamimigay ng tulong sa mga nangangailangan, hindi si Judy Ann Santos. Katunayan, nakakaloka ang ginawa niya na nagluto na naman ng 300 na food pack para ibigay pa rin sa mga frontliner.

“Today was a good day.. we had the privilege to make 300 food packs to our frontliners,” sabi ni Juday na katuwang ang greencross sa proyektong ito.

“Thank you so much for the trust! And a big shout out to our cast members na kahit may bagyo, at 5 am they were all in westgate to start the prep already.

“We had all our cast members (including us) undergo swab testing as part of our safety protocols, and they all tested negative!

“And to my husband @ryan_agoncillo thank you for documenting the whole process.

“Walang bagyo-bagyo sa pagbibigay ng malasakit sa kapwa.. libre at masarap sa pakiramdam ang magpakita ng malasakit at appreciation hindi lang sa ating mga frontliners .. kundi sa lahat ng kapwa natin.

“Maraming salamat @nericbeltran for the custom made ppe’s of our cast members! Stay safe, healthy and positive everyone! #angrydobo #madewithlove #protektahand,” sabi ni Juday.

Sabi nga ng mga fan, netizen, sana ay gayahin pa rin ng ibang artista si Juday, na hindi tumitigil sa pamimigay ng tulong. Na sa halip na makipaglaban sa kung sino-sino, mas maganda pa rin na ibigay ang energy mo sa mga taong nagsusumikap ding makatulong sa iba. (Dondon Sermino)