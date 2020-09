Juday bawal pa ring makasama ang ina, kapatid

Kung ang ibang mga artista ay nagawa na ngang makita, makasama ang kanilang mga mahal sa buhay, na nasa ibang bahay, si Judy Ann Santos ay hindi pa rin nagagawa `yon hanggang ngayon.

Nagtitiis pa rin si Juday na makita, makausap na lang ang ina, mga kapatid via virtual meeting.

Naaawa ang mga fan kay Juday sa pinoste niyang larawan ng buong pamilya ni Jeffrey Santos sa Instagram niya, na nasa dining table sila, at sama-samang kumakain.

Nasa lamesa ang gadget kung saan nandoon si Juday at ang mga anak niya na nakibahagi sa kasiyahan kahit wala sila sa piling ng kanyang mga kamag-anak.

Nagpakuha ng larawan sina Jeffrey na kasama ang imahe nina Juday at si Yohan, kahit nasa screen lang sila ng tablet. Sabik na si Juday na makasama ang kanyang mga kapatid at ina.

“I miss them soo much. This is how we spend our Sunday family dinner nowadays…tiis tiis muna guyzzz..may ending rin tong pinagdadaanan natin. Kapit lang. Stay safe and healthy everyone,” sabi ni Juday.

Lumalabas na mula pa noong nag-lockdown hanggang ngayon ay hindi pa nakakasama physically ni Juday ang mga kadugo. (Rey Pumaloy)