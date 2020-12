Juan, Javi agaw eksena sa FIBA

NAKUHA ng mag-utol na Juan Gomez at Javi De Liano ang atensiyon ng FIBA sa katatapos lang na Asia Cup Qualifiers 2021 nitong Nobyembre sa Manama, Bahrain.

Kabilang si Juan sa ‘mythical five’ sa pagposte ng 13 puntos, 4 rebounds at 3.5 assists average sa dalawang panalo ng Gilas Pilipinas kontra Thailand sa naturang torneo.

Kumana din ito ng 50 percent clip sa three-point teritory.

Hindi naman nagpahuli ang kuya nitong si Javi na umariba ng team-high 19 markers sa kanilang second game.

“The game for us is much easier every time we play together. We both know our tendencies, strengths and weaknesses pretty well,” pahayag ni Juan sa video na inilabas ng FIBA.

Bukod aniya sa nakasama na niya ang kanyang kapatid sa UAAP ay ‘wish come true’ pa ang makapiling niya si Javi sa Gilas team.

“It’s been a long time dream of ours to finally represent our country together and play the game that we love at such a high level. I’m glad we made it happen.” (Aivan Episcope)