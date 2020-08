J&T Express buking sa P81M shabu

Umabot sa 12 kilo ng shabu na nagkakahalaga ng P81.6 milyon ang nasamsam ng Philippine Drug Enforcement Agency (PDEA) Region 7 sa J&T Express warehouse sa Mandaue City, Cebu.

Nadiskubre ang kontrabando alas-tres Sabado ng hapon matapos na magsagawa ng random inspection ang mga tauhan ng PDEA sa headquarter ng J&T sa nabatid na lungsod sa pamamagitan ng K9 Paneling and sweeping of cargoes.

Nakalagay sa mga tea bag ang iligal na droga at tinago sa tatlong kahon na naglalaman din ng LED spotlight. Nakita sa x-ray na ang mga nasabing kahon ay may organic substance iba kumpara sa idineklara ng nagpadala.

Tukoy ang shipper at consignee ng shabu at sinisimulan na ang imbestigasyon para sa pagsasampa ng kaukulang kaso sa korte laban sa mga ito.

Patuloy rin ang ginagawang operasyon para matukoy ang binabagsakan nito sa Cebu at nakikipag-ugnayan na rin ang kanilang tanggapan sa kanilang counterpart sa Maynila upang ma-locate ang pinanggalingan ng shipment.

Naglabas ng pahayag ang J&T Express hinggil dito. Ayon sa tagapagsalita nitong si Alvin Marayan, “We are cooperating with the PDEA on this incident. As a matter of security protocol, any suspicious items we find are immediately turned over to the proper law enforcement agencies for investigation. We reiterate that as a responsible and law-abiding corporate entity, we are committed to ensuring that no illegal items get through.” (Edwin Balasa)