JP Dragon Derby matindi pupugan

MATINDING pupugan ang magaganap sa JP Dragon 6-Cock Derby na ilalarga ngayong araw sa Antipolo Coliseum sa Barangay Dalig, Antipolo City.

May parehong entry fee at minimum bet na P110K, nagsaad na ng pagsali ang mga bigating breeder at sabungero sa Pilipinas tulad nina Charlie “Atong” Ang, Gerry Ramos, Edwin Tose, Toto Sevilla, Jojo Cruz at Sonny Lagon na mga kampeon sa World PitMasters at World Slashers Cup.

Maging si rising star Ka Rex Cayanong ng “Sabong On Air” ay nabigyan ng imbitasyon para sumali sa event na hosted ng JP Dragon.

Ayon kay Cayanong, combined entry sila ni Richard Perez at ang kanilang gagamitin na entry name ay “RIPER/ Sabong On Air”, naghayag din ng paglahok sina Jerry Teves, Vincent Violago, Boyet Cruz, RR Lacson at Joey Delos Santos.

Kasali rin ang ibang derby champions na sina Mayor Cholo Violago, Cong Eddie Bong Plaza, Eric Dela Rosa, Nelson Salvanera, Tady Palma at Anthony Lim.

Ang accepted weights ay 1.9 hanggang 2.450 kgs. habang ang leg banding ay magsisimula ng ala-6 hanggang alas-8 ngayong umaga. (Elech Dawa)