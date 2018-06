Joyride nina Angelica, Carlo nauwi sa aksidente

Ang usapang joyride ay nauwi nga raw sa banggaan. Ito ang post ni Angelica Panganiban sa dapat sana ay masayang lakwatsa nila ni Carlo Aquino.

Napurnada nga ang lakad ng mga lead star sa Exes Baggages nang binangga ang kots­e na minamaneho ng Kapamilya actor, pero okey naman ang kalagayan nila at wala namang nasaktan sa both party.

Wala namang tsika ang dalawa kung itinuloy pa rin ang kanilang bonding moment dahil siyempre malaking abala ito sa oras.

Anyway, marami ang nag-message sa kanila na ingat-ingat lang sa pagmamaneho at iba pang words of concern sa magdyowa.

Lalo na ngayon na panahon ng mga aksidente dahil sa ulan nang ulan, marami talaga ang nagsasabing maging maingat na lang kahit hindi naman nila kasalanan ang naganap sa aksidente.

Sa totoo lang, marami ang natutuwa sa madalas na pagsasama ng dalawa na uma­asa na sila na nga ang magkakatuluyan. Hintay-hintay na nga lang dahil malay natin, ‘aksidente’ ring maaamin ng dalawa na sila na ngayon.

Korekek!