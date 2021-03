Joy, Vico, Isko patok na mayor sa NCR

Muling nanguna sa survey si Quezon City Mayor Joy Belmonte sa pagganap sa kanyang tungkulin bilang local chief executive sa National Capital Region.

Pangalawa si Pasig City Mayor Vico Sotto at pangatlo si Manila Mayor Isko Moreno Domagoso.

Ang survey ay isinagawa ng RP-Mission and Development Foundation Inc. (RPMDinc), isang independiyenteng at hindi komisyonadong survey.

Gumawa ang RPMDinc ng isang direkta at masusing panayam sa 3,500 na mga respondent na hiniling na ire-rate ang kani-kanilang mga alkalde hinggil sa pagganap ng trabaho ng kanilang nasasakupan nitong nakalipas na 2020.

Si Mayor Belmonte ay nakatanggap ng pinakamataas na rating ng pag-apruba sa mga residente nito na 86 porsyento.

Ang ranggo mula ikalawa hanggang sa ikalimang nangungunang nagtrabaho na NCR Mayors ay sina Sotto na 83 porsyento, Isko Moreno, 80 porsyento, Rex Gatchalian ng Valenzuela, 76 porsyento, at Marcy Teodoro ng Marikina 75 percent.

Sila ay sinundan nina Lino Cayetano ng Taguig (69 porsyento), Abigail Binay ng Makati (68 porsyento), Toby Tiangco ng Navotas (65 porsyento), Carmelita Abalos ng Mandaluyong (58 porsyento) at Francis Zamora ng San Juan (55 porsyento ) at Jaime Fresnedi ng Muntinlupa (51 porsyento) na ika-anim sa 11 na nabigyan ng makabuluhang rating.

“Sa pangkalahatan, halos lahat ng mga pag-apruba ng mga NCR Mayors ay napabuti kumpara sa nakaraang mga survey. Gayunpaman, sa 17 NCR Mayors 11 lamang ang nabigyan ng passing rate ng kanilang mga nasasakupan.

Ayon kay Dr. Paul Martinez ng RPMDinc, ang anim na natitirang lungsod at isang munisipalidad ay nakakuha ng mababang mga rating ng pag-apruba.

Ang pinakamababang rating ng pag-apruba ay naitala na: Pasay (33 porsyento), Malabon (35 porsyento) at Las Pinas (37 porsyento).

Sinabi pa ni Dr. Martinez, sinusuri ang mga komentong ibinigay ng mga respondent ang mga pagbabago sa pag-abot at pagtugon sa pag-aalala ng mga nasasakupan sa panahon ng pandemya, serbisyong panlipunan at kapakanan, madali sa paggawa ng negosyo at mga transaksyon sa city hall, at hands-on na Mayor ay Joy Belmonte ang nakakuha ng pinakamataas na bilang sa NCR.

Sa Pasig, ang pangunahing agenda ay tinatanggal ang katiwalian ni Mayor Vico bilang nangungunang komento habang sinabi ng mga nasasakupan ni Mayor Isko na gusto nila ang kanyang inisyatiba sa paglibot sa pagtalakay sa mga alalahanin at isyu kahit sa oras ng gabi.