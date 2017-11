JoWaPao iyakan pinalakpakan

Habaduuu tuu meee! I was feeling down the whole day. Di ko talaga nararamdaman yung araw. Wala ako sa sarili ko, ewan ko kung bakit. Thank you guys. For making my day complete. Sobrang consistent niyo talaga. (DI AKO UMIYAK PLEASE LANG. Haha) sobrang effort at talagang ginalaw nag set-up pa kayo sa sasakyan ko. (Hirap nanaman maglinis. Char hahaha!) thank you @tuntunatics sa oras na binibigay niyo sa araw ko taun-taon. Kahit na busy kayo, may kanya kanyang trabaho, may kanya kanyang priorities, lagi niyong pinaparamdam sakin na importante ako. Mahal ko kayooo!

