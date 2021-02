Jovelyn pormang palaban

KAGAYA ng lahat ngayong may pandemya, pagwo-workout ang isa sa paraan ng mga atleta upang mapanatili ang kanilang malusog na pangangatawan ngayon may kinakaharap na coronavirus pandemic.

Isa na rito si Cignal HD Spikers skipper Jovelyn Gonzaga na nananatiling aktibo upang mapanatili ang kanyang kondisyon habang wala pang mga laro.

Ipinasilip ng 5-foot-8 volleybelle sa isang Instagram post ang kanyang outdoor workouts.

Hirit ni Gonzaga, huling pumalo noong 2020 PSL Grand Prix, “just like that.. A coincidence will be always coincidence until its significance is realized.”

Samantala, lilipat na ng Premier Volleyball League ang kampo ng HD Spikers. (JAToralba)