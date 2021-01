Jovelyn ingat sa kinakain

KAGAYA ng lahat, prayoridad at target ngayon ni Philippine SuperLiga star Jovelyn Gonzaga ang mapanatili ang kanyang sarili na aktibo at malusog.

Bukod sa pagiging physically healthy, tutok rin ang Cignal HD Spikers opposite hitter na kumain ng mga masusutansyang pagkain.

Ibinahagi ng 5-foot-8 “Bionic Ilongga” sa kanyang Instagram ang ilan sa healthy foods na kanyang kinakain.

Sey ni Gonzaga, “part of my goal this 2021 is to get back on track physically. Aside from my rigorous physical regimen daily. I need to have a balance diet that will keep me strong and healthy.” (JAToralba)