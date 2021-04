Jovelyn babu sa indoor volley

BINITAWAN na ni Jovelyn Gonzaga ang indoor volleyball tryout invitation mula sa Philippine National Volleyball Federation.

Isa si Gonzaga sa mga inimbitahan ng PNVF sa national team tryouts na gaganapin sa Abril 28-30 sa Subic.

Sa kanyang Instagram story, isiniwalat ng 29-year-old opposite hitter na oras para sa kanya na tumungo sa bagong ruta.

“Thank you indoor volleyball! That was a great journey with u. For now it’s time for me to take a new route.” caption ni Gonzaga. “Bigay na natin sa mas karapat dapat.”

Taong 2015 nang maging team captain ng national women’s volleyball team ang veteran skipper sa 2015 Southeast Asian Games habang pumalo naman ito bilang miyembro sa 2017 at 2019 SEA Games.

Samantala, bagama’t binitawan ang indoor volleyball tryout, inaasahang aaksyon naman si Gonzaga sa women’s beach volleyball tryouts kung saan swak ito sa listahan ng mga naimbitahan. (JAToralba)