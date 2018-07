Josie nasa labas na ng PAR, isa pang LPA magiging bagyo

NAKALABAS na ng Philippine Area of Responsibility (PAR) ang bagyong Josie subalit patuloy pa rin na makakaranas ng kalat-kalat na pag-uulan dahil sa hanging habagat.

Ayon sa Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration, alas-siete nang umaga nang lumabas ng bansa ang Bagyong Josie at tinatahak nito ang direksyon patu­ngong Taiwan, hindi na umano ito nakakaapekto sa bansa at ang nararanasang pag-uulan ay sanhi pa rin ng hanging habagat.

Sinabi ni PAGASA forecaster Aldczar Aurelio na makakaranas pa rin ng pag-uulan sa Ilocos Region, Zambales, Bataan, Cavite, Batangas, Mindoro at Palawan, sa Metro Manila ay makakaranas pa rin ng paminsan-minsang pag-uulan samantala mananatiling maaliwalas ang panahon sa Mindanao.

Samantala inaasahang magiging ganap na bagyo ang minomonitor na Low Pressure Area na huling namataan 1495km Silangan ng sou­thern Luzon na tatawa­ging bagyong Karding.