Joshua tinanggi ‘relasyon’ kay Ria

Ang daming taong nagshi-ship kina Joshua Garcia, Ria Atayde. Pero, ang malala, may mga gumagamit na nga pangalan ng aktor para palabasing super in love siya sa aktres.

May FB page kasi na Joshua Garcia ang nagpakalat ng photo nila ni Ria, na nilagyan ng caption na ‘Ikaw ang aking liwanag’ na may puso pa.

Pinalalabas na magdyowa na ang dalawa, at si Ria ang nagbigay ng liwanag sa buhay ni Joshua.

Kaya agad-agad ngang nilinaw ni Joshua ang isyu, bago pa lumaki, na lumabas na magdyowa na talaga sila ni Ria.

“Hello! This is not mine!

‘I don’t have a Facebook page! Thank you!” sabi ni Joshua sa IG story at naka-tag pa si Ria.

Well… (Dondon Sermino)