Joshua nilampaso sina Allen, Clint

Ang pagbibigay-pugay ng “MMK” noong Sabado (Hunyo 22) sa katapa­ngan ng mga sundalong Pilipino ay umani ng pinakamataas nitong rating sa buong taon at na­nguna rin sa trending topic sa social media. Nagtala ang episode ng 30.8%, o higit dobleng lamang kumpara sa “Magpakailanman” (na pinagbidahan nina Allen Dizon at Clint Bondad) na nakakuha lang ng 14.6%. Nanguna rin ang official hashtag ng palabas na #MMKMedalOfVa­lor sa Twitter matapos ibahagi ng netizens ang kanilang papuri para sa palabas.

Sa pagganap ni Joshua Garcia bilang ang sundalong si Ian Paquit na buong tapang na nagbuwis ng buhay noon sa Zamboanga siege noong 2013 para sa kapayapaan, ipinakita ang kuwento ng sakripisyo, katapangan, at pagmamahal ng mga sundalo para sa bansa, kahit pa kapalit nito ang sarili nilang buhay.

Pinakita rin ng nasabing episode ang sakit at sariling sakripisyo ng mga magulang ng mga sundalo sa madamda­ming pagganap ni Ja­nice de Belen bilang ina ni Ian na si Teba. Labis na pangangamba para sa buhay ng anak ang kanyang dinanas araw-araw mula nang umalis ito para lumaban sa Min­danao.

“Kakapanood ko lang ng latest episode ng ‘MMK’… First 16 mins naiyak na ako. Kudos at salamat sa’yo Private First Class Ian Paquit! At sa lahat po ng Sundalo ng ating bayan! Hindi sapat ang salita para pasa­lamatan ang katapangan at pagmamahal niyo sa Pinas,” papuri ni @escmanalad.

“Kudos kay Joshua sa pagbigay ng hustisyo sa role niya. Deserve niya pa ng mas marami sa kung anong meron siya ngayon,” dadag pa ni @tavvias.

Sinundan ng “MMK” episode na ito ang naunang pagbibigay-pugay ng ABS-CBN sa sun­dalong Pilipino, kung saan isang engrandeng pasasalamat ang inihandog sa halos 500 na sundalo sa “Saludo sa Sun­dalong Pilipino” noong Biyernes (Hunyo 21) na ginanap sa Camp Guil­lermo Nakar, Lucena. Sinalubong sila ng iba’t ibang sorpresa mula sa mga sikat na Kapamilya star at nag-uwi ng mga espesyal na papremyo.

Ito na ang ikatlong taon ng “Saludo sa Sun­dalong Pilipino” na una nang ginanap sa AFP Medical Center sa Quezon City at Fort Magsaysay sa Nueva Ecija noong 2017 at Armed Forces of the Philippines (AFP) Northern Command sa Tarlac noong 2018.

Anak ng OFW pinaligaya ng ‘Wish Ko Lang’

Nakakatuwa lang na 16 taon na palang nagbibigay-inspirasyon ang pioneering public service program na “Wish Ko Lang!” At ngayong hapon (Sabado, June 29), kasama ang host na si Vicky Morales, mu­ling ibabalik ng “Wish Ko Lang!” ang reality-wish-granting format ng programa at tutulungan nila ang isang OFW mula sa Dubai na mabigyan ng surprise debut celebration ang kanyang anak at makakasama pa nila sina David Licauco, Michelle Dy, at Spongecola.

Single dad si Ernesto Flores at tinitiis niyang malayo sa kanyang pamilya na nasa Pampanga para mabigyan sila ng maayos na buhay sa pamamagitan ng pagtatrabaho sa Dubai. Sa loob ng 10 taon ay kayod-kalabaw si Ernesto. Iba’t ibang trabaho na nga ang pinasok niya tulad ng construction, pagluluto sa mga hotel, pagraket sa events bilang photographer, production crew, at kung ano-ano pa.

Ngayong Hunyo ang debut o 18th birthday ng kanyang panganay na anak na si Errie na hindi niya nakita sa loob ng 10 taon. Ang hindi alam ni Errie, mula Dubai ay isang engrandeng sorpresa ang inihanda ng kanyang tatay sa tulong ng “Wish Ko Lang!” Sa mismong araw ng kanyang debut, ang akala niyang phone call or video call lang mula sa kanyang ama—tunay na yakap na pala!

Mas magiging extra special pa ang selebrasyon dahil ang escort ni Errie ay walang iba kundi ang Chinito heartthrob na si David Licauco. Lulutang pang lalo ang kanyang ganda dahil ang social media influencer na si Michelle Dy ang kanyang stylist and makeup ar­tist. At talaga namang ‘di malilimutan ang debut na ito dahil makikisaya pa ang bandang Spongecola!

At isang bagong kotse pa ang regalo sa kanya ng kanyang tatay! Ayon kay Ernesto, nagsumikap siya nang husto sa pagtatrabaho upang mabili ang nasabing regalo para sa kanyang anak.

Ang “Wish Ko Lang!” ay napapanood tuwing Sabado, 4:10 pm, sa GMA-7.