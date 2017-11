Joshua katuwang sa pagpapatayo ng dream house ni Julia

Bongga rin talaga si Julia Barretto, noh! Sa edad niyang 20, aba, nagpapatayo na siya ng sarili­ ­niyang dream house na isang napakalaking achievement na lalo na at ang tingin sa kanya ng mga tao ay masyado pa siyang dependent sa kanyang inang si Marjorie Barretto.

‘Yun pala, ‘yung kahinhinan niyang ‘yun, ‘yung sa tingin ng iba ay para pa rin siyang bata, o ‘yung inlababu na tila hind­i pa seryoso sa buhay­, naku, nagpapapatayo na pala ng kanyang dream house na masasabing para sa kanya at hindi para sa kanyang pamilya.

Malapit nga lang daw ito sa residence nila ngayon kaya masyado siyang hands on dito at marami siyang bagay na pinakikialaman.

Kaya raw malapit­ lang sa bahay niya ngayon ang binili­ niyang lupa dahil ‘yun daw ang kasunduan nila ng kanyang mader. At feel pa rin niya na kahit nakatira na siya sa sarili niyang house, at doon pa rin siya kakain at mag-aalmusal sa kanilang family house, huh!

Nakakatuwa na 18 years pa lang pala siya ay nag-iipon na siya para sa dream house niyang ito. Excited nga raw siya sa interiors nito dahil siya talaga ang mag-aasikaso pati ang kanyang closet na magiging parte raw ng kanyang bahay.

Hindi kaya malaking impluwensiya sa kanya si Joshua Garcia kaya mas lalo siyang nagpursige?

Although sa ngayon, nakakatulong talaga ang tandem nila ni Josh dahil mas marami siyang natanggap na projects at very encouraging din talaga nito sa kanya.

Given na na isa ang kanyang leading man sa pelikulang Unexpectedly­ Yours with Sharon Cuneta at Robin Padilla­ ang magiging bisita niya kapag nagpa-house warming at blessing na siya.

Maris pag-aari na ni Iñigo

Noong Sabado ay nagkagulo sa Farmers Plaza dahil sa pagdalo ng cast members ng pelikulang Haunted Forest na sina Maris Racal, Jon Lucas, Jane Oineza, Jameson Blake and Fiona Yang.

Inimbitahan ang buong­ cast na ito sa Christmas Tree Lighting sa Activit­y Center ng nasabing mall kung saan wala kang marinig kung di mga tilian at sigawan ng mga utaw.





May kanya-kanyang hukbo ng fans ang mga ito, pero ang lakas ng sigawan kay Maris, Blake at Jon. May nagsisigaw ng pangalan ni Iñigo Pascua­l habang nagpi-perform si Maris na parang pag-aari nga nga siya ng binata, at puro flying­ kiss, kaway at mga ngiti ang sagot niya sa mga nangangantiyaw.

Bilang miyembro rin ng Hashtags na sikat among millennial ngayon kaya kilalang-kilala rin si Jon na lalong nagsigawan ang mga ito habang nagpi-perform.

Todo-tili rin ang mga bekis nang lumabas na si Jameson dahil sa kaguwapuhan nito at talaga namang magiliw din sa saudience.

Si Jane naman ay expected na ang magandang reception sa kanya dahil siya ang mas matagal sa showbiz sa grupong ito lalo na’t naging kontrobersiyal pa ang stint niya sa PBB noon.

Baguhan man si Fiona, dahil sa ganda nito ay mara­ming lalaki rin ang sumigaw at pumalakpak sa kanya.