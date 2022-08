Joshua ‘katakam-takam’ kay Bella Poarch

Sa panayam ng TV Patrol sa Fil-Am singer/social media personality na si Bella Poarch, pangarap daw nito na makapag-perform sa ASAP Natin ‘To dahil bata pa lang daw siya, pinapanood na niya ang ASAP.

Pero bukod dito, inamin ni Bella kung sino talaga ang gusto niyang maka-collab o makasama dahil crush niya.

Walang-iba kung hindi ang Kapamilya actor na si Joshua Garcia.

Sey ni Bella na tila kinikilig, “My favorite actor right now is Joshua… crush ko ‘yon, e, si Joshua.”

Oh, di ba? Para ngang isang katakam-takam na putahe si Joshua sa paningin ni Bella. Lalo na siguro kapag nakita na ni Bella ang topless photo ni Joshua na kuha sa Darna.

Sa isang banda, plano raw na umuwi ng Pilipinas ni Bella sa December at dito mag-Pasko.

Marami nga ang nag-aabang sa pagkikita nina Bella at Joshua. Marami ang nagsasabing bagay na bagay silang dalawa.

At nakakakilig nga raw ang mga paandar nila sa TikTok.

And for sure, nag-uusap na ang dalawa. (Rose Garcia)