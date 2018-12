Joshua, Julia lamunan ng akting sa ‘Ngayon at Kailanman’

Painit nang painit ang kuwento ng teleserye nina Joshua Garcia at Julia Barretto, ang “Ngayon at Kailanman.” Magtatapos na ba ito at parang sinisiksik na ang lahat ng mahahalagang eksena?

Anyway, natuklasan na ni Eva (Julia) ang katotohanan sa likod ng kanyang pagkatao – na siya si Angela Cortes, ang anak ni Rebecca (Iza Calzado) at tunay na tagapagmana ng pamilya Cortes.

Sinagot ni Rebecca ang mga katanungan ni Eva tungkol sa pagkamatay ng mga kinilala ni­yang mga magulang. Doon na nga nalaman ng dalaga ang tunay niyang pagkatao. Naging madamdamin ang pagri-reconnect ng mag-ina na naudlot dahil sa pagdating ni Roxanne (Elisse Joson). Pero bago maghiwalay, nagplano na ang mag-ina ng kanilang mga susunod na hakbang para ­layuan ang mga Cortes, kasama na ang pag-iwan kay Inno (Joshua).

Naging matunog din sa netizens ang mga pangyayari sa “Ngayon at Kailanman.”

Tweet ni @mamu_ng_mundo, “May sasakit pa ba na kasama ka tuklasin ang katotohanan pero nung nalaman na ang tutoo pinaglihiman ka na at iniiwasan? Hindi alam ni Inno ang dahilan kaya mawiwindang sya. Mukhang maganda ang patutunguhan ng kwento. Iyakan ‘to! Exciting! @iamjoshuagarcia.”

Samantalang si @loveunayko naman, nag-tweet ng “‘niiwasan mo ba ako’ Omg! Dama ko yong sakit Inno LLL @iamjoshuagarcia @BarrettoJulia.”

Pinuri naman ni @Kermit5010 ang naging pagganap ni Julia sa programa. Tweet niya, “Si @BarrettoJulia is a real dramatic actress im happy people seeing her versatility now and appreciate it. @iamjoshuagarcia has this charisma of Juday and JLC (John Lloyd Cruz) combined.. no wonder he is effective in every role he portrays.”

Ngunit hindi na talaga mapigilan ni Eva ang kanyang nararamdaman kay Inno at tuluyan na itong umamin na mahal niya ang binata. Paano nito maaapektuhan ang plano ni Rebecca para proteksyunan si Eva?

Ano-ano pa kaya ang mga susunod na kaganapan sa “Ngayon at Kailanman?” Ano ang mangyayari sa mga Cortes ngayong mayroon nang tunay na tagapagmana ng yaman nila? Ano ang mangyayari kay Adessa (Ina Raymundo) kapag nalaman niyang si Eva ay anak nga ni Rebecca? At anong mangyayari kay Inno at Eva ngayong sila na pero kailangan pa ring ilihim ni Eva kung sino talaga siya?

Pahabol pa ng mga netizen tungkol sa mga kaganapan:

“Julia deserves this time slot really. She proves that she has a talent not just because she’s a ­Barretto,” sabi ni Jake Lester.

“Ang galing nina Julia at Joshua umarte. ­Napaka-natural,” sabi ni Russel Marie.

“Binuhay ni Julia si Claudine,” say naman ni Alsalf Salbuna Anting.

“Kapag kaeksena mo si Julia talagang matata­meme ka with her acting and pretty face… Kudos to Joshua as well,” say pa rin ni Cassandra Santamaria.

“Parang sina Claudine at John Lloyd ang pinapanood ko,” hirit ni Kenneth Salubre.

Marami rin ang nagsasabi na dahil sa sobrang husay ng dalawa, parang naglalamunan na sila sa mga matitindi, malalalim na eksena, ha!

Well…