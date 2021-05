Joshua, CJ, Gilas 3×3 bigo sa Qatar, Slovenia

Mga Laro Biyernes/Mayo 28:

(Graz, Austria)

Pool C – Game 3

6:00pm – – Pilippines vs Dominican Republic

Pool C – Game 4

8:00pm – – Philippines vs France

MAAGANG tumiklop ang No. 14 seed Gilas Pilipinas 3×3 sa importante nitong laban kontra No. 2 Slovenia, 11-21, para agad makalasap ng magkasunod na kabiguan sa ginaganap na 2021 FIBA 3×3 Olympic Qualifying Tournament sa Graz, Austria.

Ang kabiguan ay naghulog sa Gilas 3×3 sa hulihan ng Pool C na may dalawang kabiguan kasama ang Dominican Republic.

Kailangan nang maipanalo ng Gilas 3×3 ang huling dalawang laro nito ngayon, Biyernes, kontra sa No. 18 seed Dominican Republic at No. 6 France upang umasa na makamit ang isa sa unang dalawang puwesto na uusad sa susunod na yugto ng torneo na tanging tatlong silya lamang ang pinaglalabanan ng kabuuang 20 kasaling bansa.

Nanguna muli si Joshua Munzon sa koponan na may pitong puntos, may tatlo si CJ Perez at isa kay Mo Tautuaa habang blangko si Santi Santillan.

Unang nabigo ang Gilas 3X3 sa karibal nitong Qatar, 12-21. (Lito Oredo)