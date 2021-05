Joshua, Charlie kabugan sa akting

Natuwa ang mga fan ni Joshua Garcia dahil kumpirmado na ngang kasama siya sa ABS-CBN teleserye na “Viral.”

Si Dimples Romana ang nag-welcome sa aktor sa isang livestream sa Facebook page ng RCD Narratives, ang producer ng nasabing serye.

“Nako ito na, oh my God, surprise! Ay naku sandali lang, wait a minute. Ikaw ba napadaan lang o talagang official ka na ngang part ng team Viral?” sey ni Dimples na super excited nang ipakilala si Joshua.

“Sinasabi ko na po na officially, part na po ako ng cast ng ‘Viral.’ Excited ako na makabalik ulit sa serye. Abangan niyo ‘yung magiging character ko rito… Abangan niyo ngayong 2021 ‘yan,” sagot ni Joshua.

Bawal daw munang sabihin kung ano ang magiging role ni Joshua sa serye pero nag-post na rin si Dimples na inaabangan niya ang mga eksena ni Joshua kasama ang isa pang mahusay na aktres na si Charlie Dizon.

“Aba sino naman itong napakagwapong kasama na namin sa cast ng Viral? @garciajoshuae who’s excited to see his acting chops again on a teleserye? I know I am!!! Proud of you always. Can’t wait for you and @charliedizon_ to be in one scene together,” caption ni Dimples sa Instagram post niya kasama si Joshua.

Hindi rin mapakali ang mga fan dahil nag-post din ang RCD Narratives sa social media accounts nito ng behind-the-scenes photos kung saan makikita ang iba pang cast members tulad nina Jake Cuenca, Markus Paterson, Maxene Magalona, Jameson Blake, Aljon Mendoza, Karina Bautista, at Miko Raval.

So, sina Joshua at Charlie naman ang bagong aabangan ngayon? Tagisan ng akting, pero dapat bongga rin ang pakilig, ha! (Dondon Sermino)