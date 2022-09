Joshua bet gayahin si George Clooney

Masayang binahagi ni Joshua Garcia ang naramdaman nang makasama niya si George Clooney sa isang event sa Star Magic Inside News.

“Very inspiring siya. Noong nakita ko siya, sabi ko, gusto ko maging siya. Ang lakas kasi ng dating niya. Pagdating pa lang niya sa event, alam mo na may artista talaga na dumating. The way he handled himself sa stage, ang galing lang, may wow factor. Isa ako sa mga sinuwerte na makakita ng ganoon, iba ang impact sa akin,” sabi ni Joshua.

Masaya rin siya na napabilang siya sa nasabing event dahil nabigyan din siya ng pagkakataon malibot ang Switzerland.

Samantala, napag-usapan din sa nasabing interview ang pag-comment ni Nickie Minaj sa kanyang TikTok post kung saan ginawa niya ang dance cover ng kanta nito na “Super Freaky Girl.”

“Actually recent ko lang din nakita ‘yon. Pinin (pin) ko nga siya roon sa video kasi nga kanta niya rin ‘yung sinayaw ko. Masaya lang kasi siyempre nakikita ako roon sa ibang parte ng mundo. That’s the goal. Sana mas more pa,” sabi niya.

Sa ngayon, masaya siya sa tinatakbo ng kanyang buhay at naa-appreciate niya ang bawat blessing na dumadating.

“Grateful lang ako, masaya lang ako sa nangyayari sa buhay ko ngayon. Sino ang nagko-comment, naa-appreciate ko yon sobra. Tingnan natin kung ano pa ang mangyayari sa journey ko,” dagdag niya.

Napapanood si Joshua bilang si Brian sa “Mars Ravelos’: Darna” tuwing Lunes hanggang Biyernes pagkatapos ng “TV Patrol.” (Dondon Sermino)