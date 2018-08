JoshLia inisnab ni Karla sa ‘Magandang Buhay’

Bilang part ng promotions ng Ngayon at Kailanman, ang bago nilang primetime series sa ABS-CBN, nag-guest sina Joshua Garcia at Julia Barretto sa Magandang Buhay.

Bongga nga dahil sa lugar pa ni Joshua sa Batangas ang taping.

Napanood ko ang episode na ‘yon at mukhang type nga ng lola, tatay at kapatid na babae ni Joshua si Julia para sa aktor, huh!

Kilig-kiligan din ang guesting na ‘yon ng JoshLia love team sa morning show nina Melai Cantiveros, Jolina Magdangal at Karla Estrada.

Ay, bakit nga pala absent si Karla sa episode na ‘yon?

Wala naman sigurong intriga roon, ‘noh?

Panay naman ang banggit ni Melai na nagbilin pa si Karla na dalhan ito ng lutong pagkain ng lola ni Joshua.

Nang usisahin ko nga pala ang isa sa mga big boss ng Magandang Buhay na si Jasmin Pallera, may paliwanag siya kung bakit absent sa taping nila sa Batangas si Karla.

“On our way to Bauan, Batangas, pinatawag ng school ng anak niya si Karla because of medical emergency kay Carmella, ‘yung youngest daughter niya.

“So, bumalik ng Quezon City si Momshie Karls para asikasuhin si Carmella. Siyempre, naiintindihan naman namin ‘yon, anak niya ang nagkaroon ng medical emergency, kaya pinag-excuse na rin namin sa taping ‘yung tao,” sey ni Jasmine.

So, malinaw, kaya huwag nang mang-intriga pa ang iba, huh!

Mga KathNiel fan winarningan

Speaking of Karla, pinagsabihan niya ang mga fan ng KathNiel love team ng anak na si Daniel Padilla at ng rumored-girlfriend nito na si Kathryn Bernardo, na hinay-hinay lang sa pagre-react sa mga balitang naglalabasan.

Like ‘yung picture na pinost niya kung saan kasama ni Daniel si Vice Ganda at isa pang lalaki para sa guesting daw ng anak sa GGV.

Sabi ni Karla sa post na ‘yon, may kasabay na surprise promo raw kasi si Kathryn para sa The Hows Of Us, kaya wala ang dalaga ng mga oras na kunan ang picture na ‘yon, pero dapat relax lang daw ang mga fan dahil bongga ang surprise promo ni Kathryn.

Sabi pa ni Karla, mag-concentrate na lang daw about The Hows Of Us at tama na raw ang haka-haka at hindi raw makakatulong ‘yon!

Actually, may warning din si Karla sa mga basher na magko-comment ng bastos dahil iba-block daw niya kaagad ang mga ito at wala raw sila welcome sa kanyang Insragram account (@karlaestrada1121), ‘noh?!

Ayaw raw niya ang negative energy sa kanyang IG, kaya ‘yung walang mga masabing matino ay i-unfollow na lang daw siya!

Ay, ang taray ng nanay ni Daniel.­ Bongga!

‘Granny’ nina Sarah, James, Xian dinumogz` sa takilya

As of this wri­ting, hindi pa sinasabi ng mga taga-Viva Films ang exact fi­gures ng first day gross ng Miss Granny ni Sarah Geronimo kung saan ay leading man niya for the first time si James Reid.

Pero sobrang lakas daw ng Miss Granny sa takilya, huh!

Ang nakakatuwa, sobrang pinuri ang ac­ting ni Sarah sa pelikulang ito!

Kakaiba raw ang akting ng dalaga.

Sabi naman ng ibang mga critic, malamang ma-nominate si Sarah sa iba’t ibang awards giving body ang Popstar Princess para sa Miss Granny at possible rin daw na makapag-uwi siya ng acting trophy, huh!

O, huwag kayong magtataas ng kilay sa nabasa ninyo at para mapatunayan n’yo na hindi nagsisinungaling ang mga critic at mga fan na nagsabing magaling si Sarah sa Miss Granny, watch n’yo na rin ang movie nila ni James!

Martin, Pops lodi ang samahan kahit hiwalay na

Naku, Dondon (my dear editor), ang bait talaga ni Martin Nievera.

Nang i-message ko siya para hi­ngan ng video message for his ex-wife Pops Fernandez para sa Anything Goes online show ko, nag-yes kaagad ang singer/TV host.

Ang maganda pa, si Martin na mismo ang nag-video sa sarili at saka ipinadala sa akin

.

Type na type ko nga ang samahan nina Martin at Pops na kahit nauwi sa hiwalayan ang pagsasama ay naging good friends naman!

Iilan lang ang katulad nina Martin at Pops na kahit naghiwalay ay hindi nagsisi­raan, ‘noh?!