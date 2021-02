Jose ‘di nagdamot kina Kakai, Derrick

Kakaiba at kwelang trio ang masasaksihan sa bagong reality game show na ‘Catch Me Out Philippines’ na pangungunahan ni Jose Manalo, kasama sina Kakai Bautista, Derrick Monasterio.

Hango sa sikat at exciting na entertainment program sa UK, bibida sa ‘Catch Me Out Philippines’ ang mga ordinaryong tao na magpapakitang gilas at makikipagsabayan sa mga totoong propesyonal sa iba’t ibang larangan. Upang manalo, kinakailangan nilang mapaniwala ang celebrity guest judge sa bawat pagtatanghal na hindi sila ang nagpapanggap na contestant.

Samantala, kahit ito ang unang pagkakataon na magkakasama-sama bilang mga host sina Jose, Kakai, at Derrick, hindi naging mahirap sa kanila.

Inihalintulad ni Jose kina Wally Bayola at Paolo Ballesteros ng Eat Bulaga ang samahan nilang tatlo nina Kakai at Derrick.

“Sa ‘Bulaga,’ ang kasama ko JoWaPao, pero itong dalawa na ‘to parang ‘yun ding mga kasama ko. Hindi ko alam kung sino si Wally, kung sino si Pao sa dalawa pero napakagaling nung drive nila. Parehong magaling.”

Makikita nga kung paano sinuportahan ni Jose sina Kakai at Derrick, na hindi siya nagdamot na ibahagi ang nalalaman niya sa paghu-host, at pagpapakuwela.

Abangan ang Catch Me Out Philippines simula February 6 sa GMA-7. (Dondon Sermino)