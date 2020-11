Joross-Roxanne nagkabalikan: Jolina Magdangal inayawan ni Marvin Agustin

May nakatsikahan ako na involved sa “Hoy! I Love You” digital movie ng iWantTFC app. Kahapon daw ang first shooting day sa lock-in project na ‘yon.

Sa Lobo, Batangas ang location nila, sa private beach resort daw ng ABS-CBN executive na si Ms. Linggit Tan.

May private beach resort din doon ang mag-asawang Christopher de Leon at Sandy Sandolong, at doon sila madalas na magbakasyon.

Going back to “Hoy! I Love You”, sina Joross Gamboa at Roxanne Guinoo ang mga bida sa nasabing digital movie.

Kung matatandaan, dapat ay reunion project nina Marvin Agustin at Jolina Magdangal ang nasabing iWantTFC app digital movie, pero bigla nga raw umatras ang aktor na kilalang chef na rin ngayon.

May biruan nga na mas ginusto pa raw ni Marvin na magluto kesa gumawa ng digital movie.

Siyempre, marami ang nanghinayang na hindi natuloy ang reunion project na ‘yon ng love team nina Marvin at Jolina.

In the future kaya, may pag-asa pa na magkaroon sila ng reunion project? Hindi naman kaya biglang si Jolina naman ang umayaw?

Ganti-ganti lang? hehehe…

Anyway, nabanggit na rin lang ‘yung pagluluto ni Marvin, in fairness, ang sasarap ng food niya, huh!

Si Annabelle Rama, um-order pa ng cochinillo sa kanya at puring-puri ni Bisaya ang kalutungan noon.

Gabby, Sanya maghaharap sa Sabado

Kahapon ginawa ang COVID-19 swab testing ng cast and staff ng “First Yaya” ng GMA 7.

Sabi ng katsikahan ko, sa Saturday raw ang start ng lock-in taping ng romantic-comedy series na pagbibidahan nina Gabby Concepcion at Sanya Lopez.

Ginanap nga pala sa isang swabbing center na ipinatayo raw ng San Miguel Corporation ang swab testing ng “First Yaya” cast and staff.

Sa may bandang C5 daw ‘yon.

Lovi balik sa kandungan ni Benjamin

Noong Monday naman ay nagsimula na ang lock-in taping ni Lovi Poe for “Owe My Love” na produced ng GMA News and Public Affairs ng Kapuso network.

Bale nag-resume lang ang taping noon dahil nag-start na sina Lovi at Benjamin Alves para sa nasabing project noong March.

Maraming adjustments na ginawa sa script ng “Owe My Love” para sa “new normal” lock-in taping ngayong may pandemic.

Mukhang ok na ok naman kay Lovi ang nasabing lock-in dahil dahil napaghandaan na niya ‘yon at kahit paano naman ay nakapagbakasyon siya sa Los Angeles, California kasama ang boyfriend na si Montgomery Blencowe na isang Hollywood producer.

At least, marami na ring lock-in tapings ang GMA 7 ngayon para sa iba’t ibang mga project nila. Marami pa raw silang ibang projects na magsisimula na rin ang lock-in tapings!

Nice! Tuloy-tuloy pa rin ang ikot ng mundo ng local showbiz, huh!

Agree, Dondon (my dear editor)?!