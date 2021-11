Jordan nag-donate ng ‘Cobra’ chopper sa PAF

Dumating na ang isa sa dalawang Bell AH-1S ‘Cobra’ attack helicopter na donasyon ng pamahalaan ng Jordan sa Philippine Air Force (PAF).

Sinalubong ni 15th Strike Wing commander Brig. Gen. Aristotle Gonzales at iba pang opisyal ang pagdating ng chopper sa kanilang headquarters sa Cavite.

Ayon kay Gonzales, ang dalawang attack chopper ay donasyon ng pamahalaan ng Jordan noon pang 2018 matapos na lumagda ang Department of National Defense (DND) at ang Jordan Armed Forces-Arab Army sa isang memorandum of understanding para sa defense cooperation.

Sinabi ni Gonzales na ang pagdating ng attack chopper ay karagdagang kagamitan para sa MD-520MG ng 20th Attack Squadron at ma­laki ang maitutulong para sa iba pang unit ng Armed Forces of the Philippines.