Jordan, Lakers matunog reunion

MATAPOS tulungan ang Gilas Pilipinas sa nagdaang FIBA World Cup Asian Qualifiers fourth window, malakas ngayon ang ugong na posibleng ma-trade pabalik ng Los Angeles Lakers si Fil-Am Jordan Clarkson ng Utah Jazz.

Kasunod ng ginawang trade ng Lakers kamakailan kina forward Talen Horton-Tucker at dating 7th pick Stanley Johnson sa beternaong guard na si Patrick Beverley, tila hindi pa tapos ang 17-time champions sa pagbalasa ng mga manlalaro at sinasabinv nais muling mapasakamay ang Utah Jazz guard at 30-anyos na dating nagsimulang maglaro sa Lakers noong 2014 hanggang 2018 na si Clarkson.

May pagkakataong muling makatambal ni Clarkson si NBA superstar LeBron James, na minsan niyang naksama sa Cleveland Cavaliers kasama si Larry Nance Jr, matapos mai-trade kapalit nina Isiah Thomas, Channing Frye at 2018 first round pick.

Nakaabot ito sa NBA Finals, kung saan winalis sila ng Golden State Warriors. Muli itong na-trade noong December 2019 sa Jazz kapalit ni Dante Exum at dalawang future round picks.

Pumirma ito ng four-year extension sa Jazz na nagkakahalaga ng $52 milyon, habang lumikha ng career-high na 45 puntos laban sa Sacramento Kings noong Marso 12, 2022.

Nagpapatuloy ang hindi magandang pagkaka-unawaan ng koponan kay All-Star guard Russel Westbrook na pangunahing nadadawit sa three-team trade kasama ang Jazz at New York Knicks.

Lumabas ang magkakahiwalay na reports na maaaring matuloy ang pagtungo ni Westbrook sa Utah, habang iikot rin ito sa sitwasyon mapupunta si All-star guard Donovan Mitchell sa Knicks kapalit nina Clarkson, Bojan Bogdanovic at Malik Beasley. (Gerard Arce)