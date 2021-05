Jordan kumana ng anim na tres

UMISKOR ng career-high 48 si Bojan Bogdanovic at kinalos ng Utah ang Denver 127-120 sa Vivint Smart Arena sa Salt Lake City nitong Biyernes.

Inilayo ng Jazz (49-18) ang bentahe sa top seeding ng Western Conference sa mga kabuntot na Suns (47-19), Clippers (45-22) at Nuggets (44-23).

Off the bench, umayuda ng 21 points at 8 assists si Jordan Clarkson sa likod ng anim na tres, 14 points at 9 rebounds kay Rudy Gobert para sa Utah. May 10 markers at 9 feeds si Joe Ingles.

Mula sa field ay 16 of 23 at nagbaon ng career-high 8 3-pointers si Bogdanovic, nagbaba pa ng 8 boards.

Giniyahan ng 31 points ni Michael Porter ang Denver, tumapos ng 24 points, 9 rebounds at 13 assists si Nikola Jokic at may 19 points pa si Paul Millsap.

Abante Nuggets sa manipis na 99-98 pagkatapos ng three, inumpisahan ng back-to-back baskets ni Georges Niang ang fourth tungo sa 103-99 Jazz lead.

Nakaisang basket lang ang Denver sa loob ng 6 minutes sa final period.

Dumikit ang Nuggets 121-118, sumagot si Clarkson ng step-back 3 na sinundan ng dalawang free throws ni Bogdanovic. (VE)