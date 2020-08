Jordan inayos gusot sa boykot

TUMULONG ang isa sa mga basketball legend na si Michael Jordan upang mapanatili ang direksiyon at kaayusan sa matagal nitong pinaglaruan na ligang National Basketball Association (NBA) matapos maganap ang pagprotesta ng mga player habang nasa playoffs dahil sa pagkakabaril sa isa pang black na si Jacob Blake.

“MJ acts as “Voice of Reason” during NBA owners meeting,” ayon sa Bleacher Report.

Agad na nakipag-usap si Jordan sa mga manlalaro upang malaman kung ano ang gustong maabot ng mga player.

“MJ reached out to CP3 and Russ to learn more about what players wanted to achieve,” ayon pa sa ulat.

Matapos ang mahabang pag-uusap ay tuluyang nagkasundo ang mga player na tapusin na lamang ang natitirang mga laro ng 2019-2020 season isang araw matapos na maganap ang pag-walk out sa nakatakdang playoff games bilang protesta sa racism.

Una nang nagpahayag ng protesta ang Milwaukee Bucks sa hindi paglalaro sa krusyal na Game 5 bago sinundan ng Los Angeles Lakers at Los Angeles Clippers na nagdesisyon na tuluyang hindi na maglaro sa postseason games at magsiuwi na sa kanialng tahanan.

Gayunman, nabago ang ihip ng hangin kinabukasan matapos na magdesisyon ang mga player sa pangunguna nina LeBron James at Kawhi Leonard na tapusin na lamang ang buong mga laro sa season. (Lito Oredo)