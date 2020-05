Jordan hari ng asaran

HINDI lang sa larangan ng basketball magaling si NBA legend Michael Jordan kundi pati narin sa pakikipag-trash talk.

Ito ang isa sa mga ipinasilip sa episode 9 ng ‘The Last Dance’ ng ESPN documentary nitong Lunes (Manila time).

Sa kwento ni former Indiana Pacers’ star Reggie Miller, inalala nito ang match-up nito kay Chicago Bulls’ Jordan at ang kanilang trash-talk conversation.

“You’re Michael Jordan, the guy who walks on water?,” pagbanat ni Miller kay Jordan sa kanilang tapatan.

Ngunit hindi umano nagpa-apekto si Jordan at bumulusok ng 40-2 sa second half ng laban kontra kay Miller.

“Second half, I ended up with two points. He ended up with a lot more,” kwento ni Miller.

Dito naman bumanat si Jordan ng “Don’t ever talk trash to Black Jesus.”

Isa pa sa ipinasilip na sa docu-series ang pag-trash talk ni Jordan kay NBA legend at former Indiana Pacers coach Larry Bird.

Pinataob ng Bulls ang Pacers 4-3 sa 1998 Eastern Conference Finals series.

Sa ipinakitang postgame conversation footage, hindi nagpaawat sa pag-trash talk si Jordan kay Bird matapos ang kanilang panalo.

“You b***h, f**k you,” sambit ni Jordan kay Bird. “Y’all gave us a run for our money.”

“Yeah, I’ll see ya,” tugon naman ni Bird.

Pagbanat pa ni Jordan, “all right, take care. Now you can work on that golf game of yours.” (JAT)