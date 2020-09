Jordan bubuo ng racing team

MULA Basketball ay papasukin na ni NBA Legend Michael Jordan ang buhay racing ngunit hindi bilang driver kundi team owner.

Napapabalita kasi na bumuo si ‘Greatest of All Time’ ng racing team sa NASCAR kasama ang isa pang pro-driver na si Denny Hamlin.

“Historically, NASCAR has struggled with diversity and there have been few Black owners,” pahayag ni Jordan.

Aarangkada ang nasabing koponan ni Jordan sa 2021 single-car NASCAR Cup series at irerepresenta ito ni pro-racing driver Bubba Wallace. (Aivan Episcope)