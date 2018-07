Jong Madaliday inaabangan sa ‘The Clash’

Pasabog talaga ang ginawang pilot episode ng The Clash noong Sabado kaya naman hindi kataka-taka na tinutukan talaga ito ng mga Kapuso viewer. In fact, ilang araw matapos ang pag-ere nito, trending nga ang ilan sa performance ng mga nakapasok na sa Top of The Clash.

Isa na rito si Jong Madaliday na kinanta ang ‘Treat You Better’ ng international singer na si Shawn Mendez. Trending ang performance niya sa Youtube kaya sabi ng fans, inaabangan na nila si Jong sa next round.

Sino pa kaya ang makakasama niya sa Top of The Clash bukod kina Charline Fiel, Chemp Rana, Noel Ene­ria, Mirriam Manalo at Rachel Bergado? Abangan ‘yan sa The Clash ngayong weekend sa GMA!