Jong-Jong patay na: Sobrang sakit, wala nang hahalik sa akin – Sanya

Katulad ni Jak Roberto, sobrang lungkot ni Sanya Lopez sa pagkawala ng kanilang ‘Jong-Jong’.

Si Jong-Jong ang kanilang alagang aso na magkapatid.

Pero si Sanya, base sa kanyang message rito, parang daig pa yata ang best friend, confidante niya ang alaga. Dahil ito raw ang unang nakakaramdam kapag may pinagdadaanan siya.

At mami-miss din daw niya ito na siyang nagki-kiss sa kanya tuwing umiiyak siya.

Aniya, “Jong-Jong sobrang mami-miss kita. Wala nang makikipag-unahan sa’kin sa treadmill. ‘Yung ikaw lang yung laging nakatingin sa camera pag may picturan na. Ikaw laging unang nakakaramdam pag may pinagdadaanan ako. Wala ng manonood sakin at ikikiss ako pag umiiyak ako.

“I love you so much Jong-Jong. Sobrang sakit na mawala ka samin. Thank you sa panahon na pinahiram ka samin para pasayahin kami. I love you Jong-Jong.”

Hmmm… dahil tuloy sa pagkamatay ng alagang aso, nai-reveal ni Sanya na may mga pinagdadaanan at moment na umiiyak pala siya. (Rose Garcia)