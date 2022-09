Jong Gamino ang ‘Ginoong Hugotero’ ng Batangas

“Ang bawat pangarap ay mayroong nakatakdang tamang panahon upang ito’y ganap na maisakatuparan at mapanghawakan pagdating ng araw.”

Si Rojo Boy Gamino, dalawampu’t siyam na taong gulang na mas kilala sa tawag na Jong Gamino. Tubong San Jose, Occidental Mindoro, na kasalukuyang naninirahan sa Nasugbu Batangas.

Sa murang edad ay nalasap na niya ang paghihirap ng kalooban dahil kabilang siya sa libo-libong produkto ng isang broken family. Lumaki siya sa pag-aaruga at pangangalaga ng kanyang mga lola at lolo . Naalala pa niya na sa tuwing siya’y magkakasakit walang ibang mag-aasikaso sa kanya kung hindi ang kanyang Lola Erlinda.

Habang nagkakaisip siya ay inasam din niya na sana’y makapiling niya ang mahalagang tao kanyang buhay. Ang mga taong pinagkakautangan niya ng kanyang buhay at hininga. Ang kanyang sariling magulang. Sasapit ang pasko’t bagong taon ay mabibilang sa daliri ang paskong nakakasama nila ang kanilang mga magulang. Gaya ng ibang mga bata ay sabik din siya sa mahigpit na yakap ng isang ina at kalong ng isang ama. Tuwing sasapit ang kapaskuhan ay walang sawa niyang hinihiling na sana’y magkabalikan pa ang kanyang mga magulang. Dalangin niya iyon, na kahit batid niyang imposibleng maisakatuparan pa at malabo pa sa sinag ng araw ay hindi siya nawalan ng pag-asa. Kahit ang totoo’y hindi naman iyon mangyayari. Grumaduate siya ng elementarya at sekondarya na hindi man lang niya nakasama sa mga mahalagang yugto ng kanyang pagtatapos.

Nagsimulang makita ni Jong na siya ay may angking talento sa pagsusulat noong taong 2005. Nasa ikalimang baitang siya noon nang magka-interes siya sa pagsusulat. Simula kasi ng makabasa siya ng mga pocketbooks noon ay tumimo sa kanyang isipan na balang araw ay magkakaroon din siya ng sariling libro. Ikinintal niya iyon sa kanyang isipan upang hindi mawaglit sakaling maisakatuparan iyon. Nasa ikaanim na baitang naman siya nang sumali sa patimpalak sa pagsusulat at naging panlaban sa ibang paaralan. Nagkamit naman siya ng dalawang karangalan sa magkaibang kategorya. Siya ay nakakuha ng ika-labinlimang pwesto. Noong siya naman ay nasa Sekondarya na ay na ipagpatuloy pa rin niya ang pagsali sa mga patimpalak sa pagsusulat, sa katunayan ay isa siya sa naging kontributor ng kanilang diyaryo na ‘Ang Susi’.

Gumigising siya ng madaling araw upang magsimulang magsulat gamit ang ballpen at yellow pad. Ganoon niya pinaglaanan ng panahon ang kanyang pasyon at hilig sa pagsusulat. Ikinagagalak ng kanyang puso ang bawat akda na nasimulang sulatin at tapusin. Ipinababasa niya ito sa kanyang mga kaklase at nabibigyan naman ng magandang reaksyon mula sa kanila ang kanyang mga natatapos na kuwento. Ayon sa kanila ay may potensiyal siyang maging isang magaling na manunulat pagdating ng araw.

Minsan dumating ang panahon ay tila ba nanlamig ang kanyang pag-ibig at pagtingin sa pagsusulat. Nasa ika-huling baitang na siya sa Sekondarya nang mapagtanto niya na tila ba hindi siya nararapat sa pangarap na matagal niyang iningatan, minahal, at niyakap. Samakatuwid, walang pag-aatubiling tinalikuran niya ang pagsusulat, marahil ay napagod siya at baka tama nga ang iba, hindi siya para sa larangang ito. Masakit daw pa lang mawalay sa unang pag-ibig na siyang dahilan ng araw-araw na paggising niya sa madaling araw upang isulat ang kanyang nabuong imahinasyon. Ang lahat ng ito’y isa na lamang pangarap na maituturing na naging kabiguan.

Nawala na ang dating alab ng kanyang pagmamahal para sa una niyang pag ibig . Sapagkat nag-Iba na siya ng landas, tumakbo palayo at hindi sana ninais pang bumalik. Ibig kasi niyang tahakin ang pangarap na pag-aartista na gaya ng ilang sikat na iniidolo at hinahangaan niya . At gaya ng isang teleserye o ‘di kaya’y pelikula, ang lahat ay nagwawakas kahit gaano pa man ito kaganda.

Bago pa man siya makatungtong ng kolehiyo sa unang baitang ay marami muna siyang isinakripisyo, tulad ng pag-aalaga sa kanyang mga pamangkin. Hanggang sa dumating ang araw na sa wakas ay mabigyan siya ng pagkakataon na makapag-aral sa tulong na rin ng kanyang pamilya, at ibang mga malalapit na tao. Sa awa ng Diyos ay nakapasok siya sa unang baitang sa kolehiyo. Ngunit hindi naging madali ang daan patungo sa itaas dahil naroon ang mga pagsubok na talagang susubukin ang tibay, lakas, at katatagan bilang isang estudyante. Kinakailangan niyang maging working student upang hindi maantala ang kanyang pag-aaral. Dahil sa kagandahang loob ng may-ari ng Lugaw Republic ay nakapasok siya bilang isang dishwasher. Mula alas singko ng hapon hanggang alas singko nang umaga ang kanyang trabaho. Minsan habang siya’y naghuhugas ng mga plato, baso, at mga kaldero kasabay ng kanyang pag aaral para sa midterm exam. Maluha-luha niyang kinakabisado ang mga reviewer upang may maisagot sa araw ng kanilang pagsusulit kinabukasan. Hindi niya alintana ang pasmadong mga kamay sa dami ng mga hinuhugasan. Hindi rin niya alintana ang init, at mapaso sa mga kaserolang dapat niyang hugasan. Hindi rin niya alintana ang antok. Dahil kailangan niyang tapusin ang labindalawang oras na duty upang makauwi. Poso lamang ang gamit nila sa paghuhugas kaya’t kailangan pa niyang mag igib para panghugas ng mga plato. Isa sa hindi niya malilimutan ay nang makabasag siya ng baso sa unang duty niya, napansin iyon ng may-ari ngumiti lamang daw sa kanya ang ginang. Naisip niya na ikakaltas sa kanyang sasahurin ang nabasag na baso. Paglabas niya galing trabaho at sa pag uwi naman niya ay naghihintay naman ang mga hugasin sa kanilang bahay. Dishwasher siya sa trabaho, maging sa kanilang tahanan ay dishwasher pa rin siya. Sa kapiranggot na kinikita at kailangan niyang tipirin para sa kanyang pagaaral. Sa hapon pag-uwi niya ay lalakarin niya ang may kalayuang bahay upang hindi na mamasahe. Nanghihinayang kasi siya sa pamasahe dahil pandagdag pa niya ito na pambili ng mga projects. Tiniis niya ang mga pasakit, maging ang kumakalam na sikmura matapos lamang ang buong isang taon na pag-aaral sa first year college. Akala niya ay makakamit niya ang makapagtapos ngunit isang masakit na katotohanan ang sumugat sa kanyang puso. Kahit pa gustong-gusto niyang lumaban para sa pangarap ay kusa rin siyang bumitiw. Dahil sa kakulangan ng suporta. Gaanon kahirap at kasakit para sa isang taong nangangarap ang mapag-iwanan ng kanyang mga kasabayan sa kolehiyo. Kaya pansamantalang iniwan niya ang pag aaral at muling hinarap ang pagtatrabaho.

Sa pagpapatuloy ng kanyang kuwento, taong 2020, hinimok siya ng pagkakataon upang makabalik sa una niyang pag-ibig. Puno ng kaba ang kanyang dibdib, dahil matagal na panahong pinatulog niya ang kakayahan makapag bahagi ng istorya. Sinong mag-aakala na muli niyang kakaharapin ang kinahihiligan na minsan na niyang ibinaon sa limot? Hindi naging madali para sa kanya ang makabalik, mayroong pag-aalinlangan. Baka mag-aksaya lang siya ng panahon at mauwi sa lahat ang kanyang pagpapagal. Subalit sa kabila ng kanyang pag-agam-agam isang tao mula sa internet ang kanyang nakilala at naniniwala na kaya niyang abutin ang kanyang pangarap. Sinabi sa kanya na kaya at makakaya niyang maabot ang minimithing pangarap. Dahil doon ay tinandaan niya iyon at naging motibasyon na rin upang ituloy ang kanyang pagsusulat. Gamit ang kanyang cellphone doon niya isinusulat ang kanyang mga akda upang ipasa sa mga sasalihang patimpalak. Wala siyang laptop na maaaring gamitin sapagkat wala siyang pambili nito . Ganoon pa man matiyaga niyang sinusulat ang bawat titik ng kanyang pangarap. Mahirap ang maging isang manunulat na kaakibat nito ang masakit na kabiguan, hindi lahat ng pagkakataon ay mananalo sa bawat labanan. Para daw isang ferris wheel kung ituring ang buhay . Dahil mararanasan daw ng tao ang nasa tuktok ngunit asahan din daw ng tao na darating ang panahon ng kanyang pagbulusok.

Walang pagsidlan ang tuwa sa kanyang puso matapos na mapasakamay niya ang kauna-unahang self-published book niya na pinamagatang “Nang Manlamig Ang Pag-ibig” . Sinong mag-aakala na ang matagal niyang pangarap noon ay maisasakatuparan na ngayon? Nakatanggap din siya ng sertipiko mula sa NBDB( National Book Development Board) bilang isang certified author/writer ng Pilipinas. Hangad rin niya na patuloy na makapagbahagi sa ibang manunulat na ipagpatuloy ang kanilang mga pangarap.

Nais din niyang ibahagi ang isang awitin na isinulat niya na pinamagatang “Libre Lang Mangarap” na kung saan naging daan upang makapasok siya bilang isang finalists sa song writing competition ng Peta Lingap Sining na kung saan ay nakasalamuha niya ang tanyag at magaling na songwriter na si Mr. Noel Cabangon, narito ang bridge ng kanyang naisulat na kanta.

“Bumangon ka’t simulan ang bukas, Tahakin ang daan patungong kalawakan.

Kadiliman ay magwawakas, Liwanag ay makakamtan at masisilayan!’

Si Rojo Boy Gamino, ay naniniwalang walang maliit na pangarap para sa taong determinadong maabot ang langit.

