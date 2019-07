Jones triple-double ulit, TNT swak sa Top 2

SINUNGKIT ng TNT KaTropa ang unang silya para sa top 2 finish na may insentibong twice-to-beat sa quarterfinals sa likod ng magkasunod na triple-double performance ni Terrence Jones Linggo ng gabi nang hakbangan ang Blackwater, 115-97, sa 44th Philippine Basketball Association 2019 Commissioners Cup sa Smart Araneta Coliseum.

Sinandigan ng mga KaTropa ang matinding 21-8 atake sa second quarter upang umalagwa sa unang mahigpitang opening period tungo na sa pagtatala ng pitong sunod na panalo at kabuuan ng siyam na sa 10 laro.

Kumontak si Jones ng 36 points, 16 rebounds at 14 assists kasama pa ang isang steal at tatlong blocks upang ibigay kay KaTropa coach Bong Ravena ang nabanggit na pabuya pagsapit ng quarters.

“We feel good to make it to the next round,” wika ni dating Houston Rocket player Jones. “We just go out there wanting to have a good time and played our usual game.”

Limang local ng Ka­Tropa ang umagapay ng double figures sa import. May 14 mar­kers si Jeth Troy Rosario, 13 Jayson Castro, tig-12 sina Roger Ray Pogoy at Brian Heruela, at naka-11 si Don Trollano.

Itinala ng TNT ang pinakamalaking 27 puntos na abante na ‘di na naahunan ng Elite hanggang sa pagtatapos ng huling minuto at ikatengga nito sa ikatlong puwesto sa bara­hang 6-4. (Lito Oredo)