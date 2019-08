Jones dedma sa sorry ni Santos

SPORTS

BALAKAJAN!

WALA pang tugon ang dating University of Kentucky forward at ex-Houston Rocket na si Terrence Jones hinggil sa paghingi ng paumanhin ni San Miguel Beer forward Arwind Santos Huwebes ng gabi sa ginawa nitong ‘monkey gesture’ sa Game 5 ng kanilang 2019 PBA Commissioner’s Cup best-of-seven finals.

Lumarga na ang Game 6 kagabi ng finals habang isinusulat ang balitang ito ay walang nakuhang reaksiyon sa TNT KaTropa import sa paghingi ng tawad ni Santos sa sinasabing ‘racist act’ ng karibal.

Hindi nasundan ang paglalabas ni Jones ng sama ng loob sa Twitter nitong Huwebes bilang pagkundena sa ginawa ni Santos.

Ayon sa coach niya sa KaTropa na si Bong Ravena­, marahil ay nakapokus ang kanilang import­ sa Game 6.

“He wants to focus on our game right now. Hindi namin alam kung ayaw na niya isipin ang nangyari o gawin niya iyon na motibasyon sa kanyang laro,” sabi ni Ravena.

Una nang sinabi ni Jones na “unacceptable” ang ginawa ni Santos.

Ipinatawag ni PBA Commissioner Willie Marcial­ si Santos noong Huwebes kung saan maliban sa P200,000 multa ay binigyan din nito ang San Miguel player ng 100 oras na community service at pinapasailalim sa counseling sa isyu ng equality at racial discrimination.

“Walang lugar ang racial discrimination sa basketball at sports in general at sa PBA in particular. Hindi pinahihintulutan ng liga yung mga ganung aksyon, at kung maulit pa, mas mabigat na sanction ang ipapataw natin,” sabi ni Marcial.

(Lito Oredo)