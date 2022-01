Jonas, Chopra ‘baby’ ipagbubuntis ng iba

Magiging mommy at daddy na sina Nick Jonas and Priyanka Chopra.

In-announce ng celebrity couple na magkakaroon na sila ng baby sa pamamagitan ng surrogacy.

“We are overjoyed to confirm that we have welcomed a baby via surrogate. We respectfully ask for privacy during this special time as we focus on our family. Thank you so much,” post na statement ng mag-asawa.

Noong 2018 pa kinasal sina Nick at Prinyanka.

Naging maingat daw ang mag-asawa sa pagpili ng magiging surrogate. Hindi raw nila binalita agad sa media ang pagpili nila ng surrogate at gusto nilang isekreto muna ito hanggang sa maging maayos na ang pagdala nito ng baby nila. (Ruel Mendoza)