Joma tinangging adviser ni Leni

Iginiit ni Communist Party of the Philippines (CPP) founder Jose Ma. ‘Joma’ Sison na fake news ang mga ulat na kumakalat sa online na umaakto siya bilang adviser ni presidential aspirant Vice President Leni Robredo.

Nabatid na kinondena ni Sison sa kanyang pahayag na naka-post sa CPP web portal, Philippine Revolution Web Central (PRWC) nitong Biyernes na inilathala ng Journal Online.

Gayunman, sinabi ni Sison na kinikilala niya na si Robredo ay mas kuwalipikadong kandidato kumpara sa kalaban niya na si Ferdinand ‘Bongbong’ Marcos Jr.

“I have not been advising Leni Robredo although I think that she is a far more qualified candidate for president than Ferdinand Jr. who has no qualification but to campaign with too much money from the bureaucratic loot of the late unlamented fascist dictator, Ferdinand Sr.,”ani Sison. (Juliet de Loza-Cudia)