Joma Sison manloloko, sinungaling, kriminal — Año

Tuloy ang patutsadahan ng gobyerno at ni Communist Party of the Philippines/New People’s Army/National Democratic Front (CPP/NPA/NDF) Founder Jose Maria “Joma” Sison.

Tinawag ni Armed Forces of the Philippines (AFP) chief of staff Eduardo Año si Sison na ‘sinungaling’, ‘manloloko’ at ‘kriminal’ dahil umano sa patuloy na patanggi na may nakukuha siyang porsiyento mula sa kinukolektang revolutionary tax ng NPA sa mga negosyante.

Inakusahan din Año si Sison na utak ng Plaza Miranda bombing noonng 1971.

Binansagan din ng pinuno ng Sandatahang Lakas ang NPA na nangunguna sa kaso ng pangingikil, grave coercion, arson at kidnapping.

Sinabi pa ni Año na madaling itanggi ni Sison na hindi s’ya nakikinabang sa nakokolektang revolutionary tax ng NPA dahil walang ‘paper trail’ sa kanilang transaksyon.