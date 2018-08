Joma Sison kumagat sa patibong ni Digong

PINAGLARUAN ni Pa­ngulong Rodrigo Duterte si Communist Party of the Philippines (CPP) founding Chairman Jose Maria Sison kaugnay sa kanyang kondisyong pangkalusugan.

Ito ang inihayag ng Pangulo kasunod ng ipi­nakalat na tsismis ni Sison sa social media na comatose ito.

Sinabi ng Pangulo na kumagat si Sison sa kanyang patibong matapos kunwaring aminin na may cancer itong third stage at mayroon din itong kidney failure.

Ayon kay Duterte, naniwala naman si Sison kaya ikinalat nito na comatose ito.

“Alam mo si Sison pumasok talaga. He played into my hands. Alam mo ‘di ba you are fami­liar with my language… talka­ties ko, bastos ako.

Kumusta ka mayor, ah wala may cancer ako. Third stage ako… I dont know if I can… Ana man ko musulti. Im suffering from kidney failure tapos ang akong cancer nilatay na padulong sa ***. ,” anang Pangulo.

Sinabi pa ng Presidente na alam niyang papatulan ni Sison ang sinabi nito kaya pinalabas na comatose ito.

Pero ang katotoha­nan ayon sa Punong Ehekutibo ay si Sison ang mayroong malubhang sakit dahil mayroon itong colon cancer.

“Sison has cancer. He is suffering from cancer of the colon, sa tina-i. Sigehan niya’g opera unya hastang iyang pancreas naabtan, magsige lang gihapong panghambog nga comatose daw ko. Comatose sa imong i***.

Ikaw ray himatayon diha.Hambugero,” ang dagdag na pahayag ng Pangulo.