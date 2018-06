Joma Sison, bata og huna-huna– Lorenzana

Wala na mahibulong si Defense Secretary Delfin Lorenzana sa pag-usab-usab nga pamahayag ni National Democratic Front of the Philippines (NDFP) Chief Political Consultant Joma Sison kabahin sa tinguhang peacetalk.

Matud ni Lorenzana nga una nagpakiluoy si Sison nga ipadayun ang peacetalk apan kalit lang nausab ang ug miingion na usab kini nga dili siya makig negosasyun sa kagamhanan nga mibahad pa kini sa destabilisasyon sa administrasyon ni Duterte.

Sa katapusang pamahayag ni Sison iyang gipanghimakak nga dili niya desisyon nga pagsuspenso sa peacetalk , matud niya nga desisyon kini sa National Council sa NDF.

“Mr. Sison, in response to your childish tantrums we will vigorously pursue the ongoing localized peace talks. I am sure that once you are out of the picture, true peace will have a chance to become a reality and you will be consigned to the dustbin of history.”matud ni Lorenzana.

Nagtuo ang kalihim nga kun dili ilakip si Sison sa gitinguhang peacetalk , madayun kini ug maangkon ang tiunay nga kalinaw sa nasud.

Matud usab ni AFP public affairs office Chief Col. Noel Detoyato nga klimtanun sa si Sisontungod kay iyang nalimtan ang una niyang mga pamahayag kalabot sa peacetalks.

“Ulyanin na talaga siya. Pati sinabi nya di niya maalala” matud ni Detoyato.