Joma puwedeng ipaaresto ni Digong

Kahit isa nang citize­n ng Netherlands si Communist Party of the Philippine­s (CPP) founding­ Chairman Jose Maria Sison, maaari pa itong ipaaresto ng gobyerno­ matapos ideklarang terorista ang kanyang grupo.

Aminado si Presidential Spokesman Harry Roque na mahirap itong gawin dahil nakapag-avail na ng citizenship si Sison sa Netherlands matapos itong kumuha ng asylum at isa na siyang Dutch national.

Dahil dito sinabi ni Roque na pag-aaralan pa ng Palasyo kung kasama si Sison sa mga aarestuhin sa ilalim ng inilabas na deklarasyon ni Pangulong Rodrigo Duterte.

Kapag may nakita aniyang ligal na basehan ang gobyerno na may kumpas at siya pa rin ang nagpapatakbo sa CPP-New Peoples’ Army (NPA) kahit wala ito sa Pilipinas ay maaari itong arestuhin base sa nakasaad sa United Nations Security Council Resolution.

“I do not know what will happen to Joma. I do not know the status of Joma because Joma – I understand has taken Dutch citizenship ‘no. He is a foreign national, unless there’s legal basis to – well it can be proven that he is in fact a part of CPP-NPA ‘no. Then the relevance of UN Security Council resolution can be invoked ‘no and if it can be proven that he provide material support to the CPP-NPA then he can be proceed against,” ang pahayag ni Roque.

Dahil naihanay na sa katergorya ng mga tero­rista ang CPP-NPA, sinabi naman ni Chief Presidential Legal Counsel Secretary Salvador Panelo na lahat ng mga kasunduan ay wala nang bisa at ang mga pansamantalang pinalayang mga lider ay maaari na muling arestuhin ng mga awtoridad.

“Iyong mga agreements na made prior to ay invalidated na lahat iyon. Iyong mga leaders pansamantalang pinalaya sa jail, binigyan ng pass, ngayon ay puwede na silang arestuhin anytime,” babala pa ni Atty. Panelo.

Samantala, kumpiyansa naman si Justice Secretary Vitaliano Aquirre II na susuportahan ng korte ang posisyon ng gobyerno na kilalanin ang CPP-NPA bilang mga terrorist group.

Kinakailangan pang aprubahan ng korte ang proklamasyon ng Pangulo upang ganap na maituring na terror group ang CPP-NPA.

Ayon kay AFP spokesman Maj. Gen. Restituto Padilla, na naaayon lamang ang pasya ni Pa­ngulong Duterte na ituring na terorista ang CPP-NPA dahil sa patuloy na paghahasik nila ng karahasan.

Sinabi ni Padilla na bagama’t naging sinsero­ ang pamahalaan sa pagsusulong ng usapang pang­kapayapaan ay hindi naman ito tinapatan ng CPP NPA sa halip ay ginamit ng mga rebeldeng tero­rista ang pagkakataon para sa pagsusulong ng kanilang pansariling interes­.

Ayon kay Padilla, ngayong itinuturing nang terorista ang NPA, hindi na magiging limitado ang operasyon ng militar at malaya na rin ang mga sundalo sa pagsugpo sa kanila.

“Lahat po ng dapat gawin ay gagawin ng militar dahil wala nang limitasyon ang pagkilos at tanging ang goal ay ang mapabagsak ang mga tero­ristang grupo,” ani Padilla. (With Mina Aquino/Betchai Julian)