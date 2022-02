Joma, NPA lider sabit uli sa murder

KASONG murder at paglabag sa International Human Rights Laws (IHL) ang haharapin ni Jose Maria Sison at iba pang lider ng Communists Party of the Philippines – New People’s Army – National Democratic Front (CPP-NPA-NDF) kaugnay sa pagpaslang sa dalawang menor de edad na lalaki at pagkasugat ng dalawa pa sa Northern Samar noong isang linggo (February 8, 2022).

Sa lingguhang ‘virtual’ na balitaan ng National Task Force to End Local Communists Armed Conflict (NTF-ELCAC), sinabi ni Brigadier Gen Joel Nacnac, hepe ng Armed Forces of the Philippines (AFP)’s Center for Law of Armed Conflict, na si Sison at iba pang lider ng teroristang-komunista ay lumabag muli sa mga isinasaad ng IHL bilang mga ‘principal’ base sa principle of `command responsibility.’

Nahaharap din sila sa paglabag ng Republic Act (RA) 9851 o Philippine Act on Crimes Against International Humanitarian Law, bukod pa sa mga kasong murder sanhi ng pagpatay sa isang 12-anyos at 13-anyos na kabataang kalalakihan.

Dagdag pa ni Nacnac, ang mga kaso pang frustrated murder at attempted murder ay isasampa rin kina Sison at iba pang lider ng komunistang-terorista.

Sa paglalahad naman ni Col Perfecto Peñaredondo, 803rd Brigade Commander, napatay ang mga biktima nang walang kalaban-laban at walang kinalaman sa sigalot ng NPA sa pamahalaan dahil natiyempuhan lamang ng kanyang mga tropa ang mga kabataang lalaki bago sila pumunta sa lugar na isinumbong sa kanilang may mga armadong kalalakihan.

Aniya inutusan nila ang mga binatilyo na sumunod na lamang sa kanilang likuran baka magkaroon ng bakbakan ngunit inambush sila ng NPA na siya ring pumatay sa mga kabataan.