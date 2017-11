Joma aarestuhin kita ‘pag umuwi ka – Digong

Nagbanta si Pangulong Rodrigo Duterte na aarestuhin niya si Communist Party of the Phi­lippines (CPP) founding chairman Jose Maria ‘Joma’ Sison kapag nagdesisyon itong umuwi ng Pilipinas mula sa The Netherlands.

Inihayag ito ng Pa­ngulo sa kanyang talum­pati sa annual home­coming ng San Beda College of Law na ginanap sa isang hotel sa Makati City noong Biyernes ng gabi.

Sinabi ng Pangulo na kasamang aarestuhin ang mga lider-komunista na pansamantalang pinalaya tulad ng mag-asawang Wilma at Benito Tiamzon na kasama sa mga nakipag-usap sa mga negosyador ng gobyerno noong bukas pa ang peace talks.

Pero pinayuhan ng Pangulo si Sison na mas mabuting huwag na aniya itong bumalik sa Pilipinas dahil matanda na at may karamdaman pa.

Ayon sa Pangulo, walang pinakamasakit kundi ang mamatay sa dayuhang lugar at hindi man lang makatuntong sa sariling bayan.

“If Joma comes here, I will arrest him or if I were him, huwag na siya bumalik dito. Better still, I will not allow him to enter his native land and that is a very painful experience especially if you are dying and you think you should be buried in your own cemetery, in your own town,” pahayag pa ng Pangulo.