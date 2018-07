Jolo hindi iniinda ang sakit sa hiwalayan kay Jodi

Si Cavite Vice Governor Jolo Revilla na mismo ang nagkumpirma ng break up nila ni Jodi Sta. Maria at nirerespeto raw niya kung bakit ayaw nitong magsalita tungkol dito o umiiwas sa mga tanong ng aming mga katoto.

The gentleman that he is, inamin niya na tapos na ang kanilang relasyon, pero hindi pa rin niya maiwasang aminin na mahal pa rin niya si Jodi. Kung anuman ang naging dahilan ng break up nila, yun din ang kanyang ayaw nang pag-usapan.

Ang mahalaga, klaro sa publiko na tapos na ang maraming taon nilang relasyon, at puro mga memory na lamang ito.

Pinasalamatan din niya si Jodi na napakalaki ang nagawa sa kanyang buhay lalo na ang mas lalo pang maging responsable. Hindi na raw niya iniinda ang sakit ng kanilang paghihiwalay, pero ang goodness na ipinakita sa kanya ng Kapamilya actress ay mananatili sa kanya.

Nagpapasalamat din siya sa mga naitulong nito sa pagpapalaki niya sa kanyang 13-year-old son na si Gabriel na ang nanay ay ang anak ni Rosanna Roces.

Hanggang dito na lamang daw ang detalyeng puwede niyang i-share bukod pa sa nakikita niya ang interes ni Gabriel sa showbiz.