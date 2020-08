Jollibee-Tan Caktiong sibakan sa Oct 1

Mag-uumpisa uling magtanggal ng mga empleyado ang Jollibee Foods Corp. ni Tony Tan Caktiong sa unang araw ng October ngayong taon.

Base sa bilyonaryo.com.ph, inamin ni Jollibee president Ernesto Tanmantiong sa mga empleyado ng kompanya noong August 27 na hindi sapat ang mga hakbang na ginawa nito noong Marso nang unang magtanggal ng mga tao ang kompanya.

“It is with great sadness that I announce that we will implement the rationalization of our main office’s organization effective October 1,” sabi ni Tanmantiong.

Umabot na umano sa P12 bilyon ang nalugi sa Jollibee noong katapusan ng Hunyo kahit pa nagsara ito ng 255 na shop. At kahit pa 88% na ang binukas noong Hunyo, bagsak pa rin ang benta ng kompanya dahil alangan pa rin ang mga kustomer na pumunta rito at sa takeout at delivery pa rin ang kita.

Hindi sinabi ni Tanmantiong sa kanyang mensahe kung ilan ang masisibak ngunit tiniyak nitong tutulungan ng kompanya ang mga apektadong empleyado.

Aniya sa mga matatanggal sa trabaho, maipagmamalaki pa rin nilang malaking bahagi sila sa paglago at pagsikat ng Jollibee sa kabila ng malungkot na balita.

Sinabi ni Tanmantiong na naniniwala siyang makababawi ulit ang kompanya at magiging mas malakas pa pagkatapos ng pandemya. Sabi niya, nakababawi na ang ilang negosyo nito sa labas ng Pilipinas at kumikita na ang ibang mga shop nito.

Noong katapusan ng 2019, nasa 16,690 ang tauhan ng Jollibee sa loob ng Pilipinas. Ang mga regular na arawan sa mga Jollibee store na hindi franchise ay sakop ng collective bargaining agreement na pinagkasunduan noong March 3, 2017. (Eileen Mencias)