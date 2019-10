Jollibee mascot endo rin!

IPINAGMAMALAKI ng fast food giant Jollibee sa kanilang mga customer na “bida ang saya”, pero mismong crew nila ay malungkot sa lagay ng kanyang employment.

Sa viral tweet ng isang customer, dumalo umano siya sa isang kiddie party ng Jolli­bee kung saan ang host mismo ang nagpatama sa sariling pinagtatrabahuan dahil sa pagi­ging contractual.

“Dito sa jollibee, bida ang saya! Pero ‘yung nagpapasaya… gutom,” wika umano ng host na pinost naman sa Twitter ni Anj de Vera@akdevera

“Dagdag pa niya,’ Dito sa jollibee pag naghost ka, ikaw din magaassist ng food, ikaw mag aayos, all around ka… tapos sweldo mo 560 lang,” bahagi ng tweet ng netizen.

Sa impresyon ng taong nakasaksi, parang pabiro lang ang patama ng host sa Jollibee pero sineryoso ito ng manonood lalo na’t nanggaling ang senti­yimento mula sa taong nagtatrabaho sa nasabing fast food chain.

Bumuhos naman ang reaksyon ng mga netizen sa pinost ni Vera.

“Eto ang realidad ng buhay kung sinu pa mga nag tra trabaho sa fast food sila ang gutom. Kung sinu ang mga magsasaka sila ang walang bigas. Kung sinu ang mga nurse sila ang bawal magkasakit.” tweet ng isang Aimee.

“I really do think that Jollibee needs to pay these people higher­. Value for money­. Eh kung siya na ang host, assist and mag set up. Dapat doble ang bayad. Their executives are paid millions and they just sit and think. Cant they pay their crew better?” litanya naman ng isang Nelly Furtado.

Ang Jollibee ay isa lang sa mga kompanya sa Pilipinas na tinukoy ng Department of Labor and Employment na talamak ang endo o contractualization. Ang kompanya ay pag-aari ni Tony Tan Caktiong.

Sinikap ng Abante na hingan ng pahayag ang management ng Jollibee subalit habang sinusulat ang balitang ito ay wala pa silang komento.