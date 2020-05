Jollibee magsasara ng luging branch

Ramdam na ng fast food giant na Jollibee Foods Corporation ang epekto ng mahabang lockdown dahil sa COVID pandemic.

Dahil dito ay mag-iiba ng business structure ang Jollibee para makasabay sa ‘new normal’.

Ayon sa pahayag ng Jollibee, maglalaan ito ng P7 billion ang kanilang kompanya para mapalakas ang delivery at digital commerce ng Jollibee.

Kaakibat nito ay isasara naman ang mga store na mahina ang performance.

Bagama’t inaasahan na sa mga susunod na buwan ay matatapos na ang lockdown para sa Chief Financial Officer ng Jollibee na si Ysmael Baysa ay hindi pa rin makakabawi ang kompanya ngayong taon.

“In the next few months, even as lockdowns begin to be lifted, we forecast that sales will continue to be much lower than year-ago levels,” ayon kay Baysa. “Our estimate is that our profit for 2020 will not be good at all due to the overall economic environment.”

Kasama sa plano ng Jollibee ay ang pagbabago sa kanilang supply chain, resource deployment, pagpapatupad ng social distancing sa dining area, pagtatag ng mobile app para sa pag-order at pagbabayad, pagbuo ng ‘cloud kitchen’ o mga outlet na para lang sa delivery.

Bagama’t magpopokus sa delivery, naghahanap pa rin ang Jollibee ng paraan para makapagbukas ng mga bagong store para idagdag sa kanilang 5,945 outlet sa iba’t ibang bansa. (RP)