Jollibee Group, tumulong sa mga nasalanta ng Typhoon Rolly at Ulysses

Para makatulong sa mga nasalanta ng Super Typhoon Rolly at Typhoon Ulysses, nag-donate ang Jollibee Group ng pagkain, bilang parte ng kanilang relief efforts. Namigay ang kompanya ng 50,000 congee, 7,000 kilong bigas at 3,270 ready-to-eat meals mula sa Jollibee, Greenwich, Chowking, Mang Inasal at Burger King. Ipinamigay ang pagkain sa 60, 295 na katao sa Metro Manila; Cagayan at Isabela sa Region II; Quezon Province at Rizal sa Region IV-A; at Albay, Camarines Sur, Camarines Norte, at Catanduanes sa Region V. Nagpamahagi rin ng pagkain sa rescue and relief distribution teams mula sa public sector.

FoodAID ang disaster-response program ng Jollibee Group. Bilang parte ng programa, nag-iimbak ang JGF ng congee packs sa mga lugar na madalas tamaan ng sakuna tulad ng bagyo. Tumatagal ito ng hanggang 6 buwan, at nagbibigay ng agarang tulong sa panahon ng krisis. Mapapakain ng isang pack ang 100 katao.

“In the wake of disasters, which may damage local stocks and supply chains, affected communities too often find it difficult to secure safe and sufficient meals for themselves and their families. The food we provide can bring the people who were severely affected immediate sustenance and hope to recover from this ordeal,” pahayag ni Gisela Tiongson, Executive Director ng Jollibee Group Foundation (JGF). “We would also like to think our partners – both from the public sector and civil society groups – that enable us to quickly and effectively resond to the needs on the ground.”

Nakikipag-ugnayan ang Jollibee Group sa mga pampubliko at pribadong organisasyon para sa mas mabilis na distribusyon ng pagkain sa mga komunidad.

Social responsibility arm ng Jollibee Group ang Jollibee Group Foundation. Layon nilang gawing mas accessible ang pagkain sa mga Pilipino, gamit ang mga programa nila sa agrikultura, edukasyon at disaster response. Katuwang nila ang mga organisasyon at komunidad sa buong bansa.