Jollibee Group nagtalaga ng Hygiene Ambassadors sa mga store para sa maigting na implementasyon ng mga safety protocol

Para maprotektahan ang kalusugan ng kanilang mga kostumer at store team dahil prayoridad ang kanilang kaligtasan, nagtalaga ang Jollibee Group ng Hygiene Ambassadors sa kanilang mga store nationwide ng Jollibee, Chowking, Mang Inasal, Greenwich, Burger King, Red Ribbon, Panda Express, at PHO24.



Ang Hygiene Ambassadors ang siyang magsisiguro na napapatupad sa mga store ang pinasidhing mga safety measures ng Jollibee Group, na nakasunod sa mga guideline na inilabas ng Department of Trade and Industry (DTI).



“Employee and customer safety have always been a top priority as reflected by the stringent safety standards that our brands have set up all these years,” saad ni Joseph Tanbuntiong, Country Business Group (CBG) Head for Philippines. “We have tightened our safety standards even further in alignment with government-mandated protocols.”



“We also continuously study and benchmark with global experts on how to improve safety in all our stores even further,” dagdag ni Tanbuntiong. “As we welcome our customers back to our stores, we would like them to not only see, but also experience our intensified safety measures with the help of our Hygiene Ambassadors.” Ang Hygiene Ambassadors ang magmo-monitor at gagabay sa mga dine-in customer sa pagsunod sa mandato ng gobyerno sa mga safety standard gaya ng pagsailalim sa temperature check bago pumasok, pagsusuot ng face mask, pagsulat sa health declaration form, pagdaan sa disinfecting mat bago pumasok at pagsunod sa physical distancing sa loob ng establisyimento.



Kabilang sa natuwa sa mga strict protocol na pinatutupad ng Jollibee Group ang Burger King customer mula sa Iloilo na si Renato dela Cruz, “Very good implementation of social distancing. Alam namin na safe kami dito dahil mula pa lang sa entrance kinukunan na kami ng temperature tapos nakita rin namin na sinanitize ang table and chair. Masarap kumain ‘pag alam mong safe.”



Napansin naman ni Jhuriz Benito, ng Tagbilaran City, Bohol, ang consistency sa mga measure ng Greenwich kaya naman komportable ang pakiramdam niya at ligtas.



“I feel comfortable and safe. Greenwich store is really consistent in cleaning and sanitation, making us feel at ease while dining in,” wika ni Benito.

Nalulugod din si Mary Joy Garcia, ng Batangas, sa pagsisikap ng Chowking sa pagpapatupad ng mga measure: “They observe proper social distancing. The staff wears face masks and face shields. Their tables and chairs are well disinfected and sanitized before and after use. Overall, the store is clean, well disinfected, and sanitized.”



Samantala, maliban sa mga nabanggit na mga intensified safety measures, nilimitahan din ng Jollibee Group ang bilang ng tao sa loob ng kanilang mga store batay sa seating capacity na inilabas para sa mga dine-in safety protocol ng DTI at ng IATF.



Binigyan din ng Jollibee Group ang mga store team ng kani-kanilang personal protective equipment (PPE) at libreng vitamin supplements para mapanatiling malusog ang mga ito habang naka-duty. Obligado ang mga store team na dumaan sa temperature check bago, habang at matapos ang kanilang duty; paghuhugas ng mga kamay kada oras; at pag-sanitize ng kanilang mga kamay kada 30 minuto bago at matapos ang pag-handle nila ng pagkain.



Maliban naman sa paghihigpit sa kanilang mga safety standard para sa food preparation at handling, pinaigting din ng Jollibee Group ang kanilang mga sanitation protocol sa pamamagitan ng paglilinis at pag-sanitize ng kanilang mga store kada 30 minuto lalo na ang mga madalas hawakan ng tao gaya ng pinto, door handles at mga fixture.



May inilaan din ang kompanya na mga handwashing area at sanitizer para sa kanilang mga kostumer.

Ang Hygiene Ambassadors ang tutulong para masiguro na ang mga nabanggit na mga store protocol ay maayos na naipatutupad.



Samantala, naglagay din ng mga visual cue o palatandaan sa mga store ng Jollibee Group para mapanatili ang physical distancing habang nakapila at minarkahan ang mga lamesa na hindi maaaring gamitin.

Pinatutupad din sa mga store ang no-touch transaction sa pamamagitan ng paglalagay ng mga cash container sa mga counter kung saan maaaring ilagay ng mga kostumer ang kanilang bayad, sa loob man ng store, delivery o drive-thru.



Maaari ring magbayad ang mga kostumer sa pamamagitan ng HappyPlus card, Paymaya, at debit at credit cards.