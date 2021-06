Jollibee Group FoodAID, tuloy sa pamimigay ng pagkain sa mga pamilyang apektado ng pandemya

Sa pamamagitan ng FoodAID Program, nakapagbigay ng 6.4 milyong food pack na nagkakahalagang P305.5 milyon. Nakapagpamigay din sila ng P305.5 milyong halaga ng hygiene kits at iba pang food items sa frontliners at mga komunidad na apektado ng pandemya.

Para maibsan ang gutom na dala ng COVID-19 pandemic sa buong bansa, patuloy ang Jollibee Group sa pagpapamigay ng pagkain sa mga komunidad at frontliners na nangangailangan. Sa pamamagitan ng FoodAid Program ng Jollibee Group Foundation, nakapagpamigay ng higit sa 6.4 milyong food packs mula March 2020.

Talamak ang gutom sa mahihirap na pamilya sa bansa. Tinugunan ng Jollibee Group ito sa pamamagitan ng pagbibigay ng pagkain, hygiene kits at iba pang food items. Aabot sa P321 milyon ang halaga ng mga donasyon. Ipinadala ang mga ito ng FoodAID Coin Bank, katuwang din ang mga donasyon mula sa iba pang organisasyon katulad ng Temasek Foundation at German Federal Ministry for Economic Cooperation and Development (BMZ), sa pamamagitan ng DEG (German Investment Corporation).

Sa lahat ng donasyong naipamahagi ng Jollibee Group Foundation, P240 milyon ang halaga ng pagkaing ibinigay ng Jollibee group. Kasama na rito ang ready-to-eat meals mula sa Jollibee, Chowking, Mang Inasal, Red Ribbon, Greenwich, Burger King, Panda Express at PHO24. Nag-develop at nagpamigay din ang Jollibee Group ng read-to-cook beef meatballs at sauteed chicken para siguraduhing may sapat na pagkain ang mga nangangailangang pamilya habang may pandemya.

“The Jollibee Group recognizes the crucial need to address hunger in the country and commits to effectively promote food access among communities and healthcare workers through our FoodAID Program. As we continue to grapple with the effects of the pandemic, we would like to thank the generous donors and partners for trusting us. Together we can continue to help the people who need it most,” pahayag ni Direktor Gisela Tiongson, isang executive sa JGF.

Where there is hunger, there is fear. But where there is a hot meal put together by the kindness of so many people, there is hope. The Art Relief Mobile Kitchens in Los Baños, Iligan, Davao, and Zamboanga have been beneficiaries of much needed protein and other ingredients from the Jollibee Group. Salamat (thank you) for helping us sustain our work,” said Art Relief Mobile Kitchen founder Precious Leano. ARMK cooks hearty and healthy meals for low income residents, frontliners, and victims of disasters.

Alam ng Jollibee Group na positibo ang resulta ng sabay-sabay na pagkilos. Mas madali para sa komunidad na makatulong sa mga kababayang nangangailangan ngayong pandemya dahil sa coin banks.

Donation channels

Maaaring mag-ambag ang publiko sa FoodAID Program dahil ginawa nang online ng Jollibee Group ang in-store coin banks. Noong unang nagpatupad ng community lockdown sa bansa, ginawang mas ligtas, mabilis at convenient ng FoodAID Coin Bank Program ang sistema, para agad-agaran ang mga kontribusyon sa pandemic relief.

Bukod sa pisikal na Coin Bank sa mga lokasyon ng Jollibee Group brands, may apat na ibang paraan para makapag-donate ang publiko. Ang minimum na donasyon na P20 ay makakapagpakain na sa isang taong nangangailangan.

Puwedeng magpadala ng donasyon sa pamamagitan ng online bank transfer sa Metrobank accounts ng Foundation (Account number: 473-7-473-01406-4, SWIFT Code: MBTCPHMM) and RCBC (1253-10519-0).

Puwedeng ring magpadala ng pera sa GCash gamit ang QR Code, at sa PayMaya app dito: http://pymy.co/jollibee.

Maaaring mag-donate gamit ang GrabRewards points. Tignan lang ang listahan ng Rewards sa Grab app. Pumunta sa hanay ng GrabBayanihan, hanapin ang “Share the Joy with 1 Meal” campaign ng Jollibee Group Foundation, pumili kung ilang points ang ibibigay at piliin ang Redeem.